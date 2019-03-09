Военные Израиля нанесли авиаудары по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракеты. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Ранее сегодня вечером тысячи израильских семей услышали звуки сирены воздушной тревоги и побежали в бомбоубежища, когда по территории Израиля из сектора Газа была запущена ракета. В ответ наши истребители и самолеты только нанесли удары по нескольким целям ХАМАС, а также объектов подземной инфраструктуры в секторе Газа”, — говорится в сообщении.
Ранее военные информировали о том, что сирены воздушной тревоги сработали в региональной совете Эшколь, которая граничит с сектором Газа. Также сообщалось, что в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, прошли на границе сектора Газа.