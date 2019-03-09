Військові Ізраїлю завдали авіаударів по цілях ХАМАС у відповідь на запуск ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на запуск ракети. Про це в суботу повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Раніше сьогодні ввечері тисячі ізраїльських сімей почули звуки сирени повітряної тривоги і побігли в бомбосховища, коли по території Ізраїлю з сектора Газа була запущена ракета. У відповідь наші винищувачі і літаки щойно нанесли удари по кільком цілям ХАМАС, а також об'єктів підземної інфраструктури в секторі Газа", - йдеться в повідомленні.
Раніше військові інформували про те, що сирени повітряної тривоги спрацювали в регіональній раді Ешколь, яка межує з сектором Газа. Також повідомлялося, що в п'ятницю один палестинець загинув від вогнепального поранення, отриманого ним у зіткненнях з ізраїльськими військовими, які пройшли на кордоні сектора Газа.