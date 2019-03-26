Военные автомобили армии США столкнулись в Польше

По словам пресс-секретаря местной полиции Эвелины Буды, четыре автомобиля американской армии ехали в колонне в Венгрию.

Сообщается, что после ДТП двое военнослужащих были направлены в больницу для обследования.

Машины стоят на обочине и не затрудняют дорожное движение, сообщает радиостанция.

Напомним, не так давно в Польше машина с американскими военными столкнулась с автобусом на автотрассе у Вроцлава.