Военные автомобили армии США столкнулись в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На автомобильной трассе на юге Польши в Малопольском воеводстве произошло столкновение трех военных автомобилей армии США. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, передает УНН.
По словам пресс-секретаря местной полиции Эвелины Буды, четыре автомобиля американской армии ехали в колонне в Венгрию.
Сообщается, что после ДТП двое военнослужащих были направлены в больницу для обследования.
Машины стоят на обочине и не затрудняют дорожное движение, сообщает радиостанция.
Напомним, не так давно в Польше машина с американскими военными столкнулась с автобусом на автотрассе у Вроцлава.