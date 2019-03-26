Військові автомобілі армії США зіткнулися у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На автомобільній трасі на півдні Польщі у Малопольському воєводстві сталося зіткнення трьох військових автомобілів армії США. Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, передає УНН.
За словами прес-секретаря місцевої поліції Евеліни Буди, чотири автомобілі американської армії їхали у колоні в Угорщину.
Повідомляється, що після ДТП двоє військовослужбовців були направлені в лікарню для обстеження.
Машини стоять на узбіччі і не ускладнюють дорожній рух, повідомляє радіостанція.
Нагадаємо, не так давно у Польщі машина з американськими військовими зіткнулася з автобусом на автотрасі біля Вроцлава.