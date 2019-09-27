Военные аэродромы в Украине адаптируют к стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сеть военных аэродромов адаптируют к стандартам НАТО. Об этом сообщили в агентстве АрмияInform, передает УНН.
Как указано, в ВС ВСУ завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов к стандартам Альянса. Как сообщили в инженерно-аэродромной службе тыла логистики Командования вида, ее специалисты уже разработали ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.
"Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины. Кроме того, в документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Организации Североатлантического договора", - сообщил начальник ИАС тыла логистики Командования ВС ВСУ Виталий Застава.
Сообщается, что правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. Ожидается, что новый документ вступит в силу еще до конца года.
Параллельно с этим Управление регулирования деятельности государственной авиации Украины прорабатывает и изменения в Инструкцию по эксплуатации аэродромов. В комплексе это даст ПС возможность начать процесс постепенной адаптации аэродромной сети к стандартам НАТО.
Напомним, в МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО.