Войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину - А.Турчинов

“Вдоль границ с Россией развиваются три новых дивизии — 3-я, 144-я и 150-я, которые соединены в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий — 1-й гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий. Такая мощная военная группировка имеет исключительно наступательный характер. В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины 1-й и 2-й армейские корпуса будут вести наступательные действия после их переугрупування и усиление российскими регулярными войсками”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, российские подразделения, дислоцированные вдоль государственной границы, “способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства”.

Он добавил, что командование ВС РФ поддерживает в постоянной готовности применения подразделений группировки “Север”, развернутых на севере оккупированного Крыма.

“На полуострове развернуто наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боевые части”, — заявил секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, продолжается анонсированное публично увеличение численности 1-го и 2-го армейского корпусов оккупированного Донбасса с 35 до 50 тыс. человек.

“При этом осуществляется громкая информационная компания по набору личного состава, по мнению экспертов, имеет замаскировать опрокидывания на Донбасс кадровых военнослужащих из России”, — сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, Турчинов заявил, что победить “ИД” только военным путем невозможно.