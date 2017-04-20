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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101730 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115938 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116209 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104159 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103535 просмотра

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Войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину - А.Турчинов

Войска России готовы в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину - А.Турчинов

Киев  •  УНН

 • 15568 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Войска РФ, дислоцирующихся вдоль границы, готовы в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию Украины. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

“Вдоль границ с Россией развиваются три новых дивизии — 3-я, 144-я и 150-я, которые соединены в составе дополнительно развернутых в последние годы трех армий — 1-й гвардейской танковой, 20-й и 8-й общевойсковых армий. Такая мощная военная группировка имеет исключительно наступательный характер. В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины 1-й и 2-й армейские корпуса будут вести наступательные действия после их переугрупування и усиление российскими регулярными войсками”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, российские подразделения, дислоцированные вдоль государственной границы, “способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства”.

Он добавил, что командование ВС РФ поддерживает в постоянной готовности применения подразделений группировки “Север”, развернутых на севере оккупированного Крыма.

“На полуострове развернуто наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боевые части”, — заявил секретарь СНБО.

Кроме того, по его словам, продолжается анонсированное публично увеличение численности 1-го и 2-го армейского корпусов оккупированного Донбасса с 35 до 50 тыс. человек.

“При этом осуществляется громкая информационная компания по набору личного состава, по мнению экспертов, имеет замаскировать опрокидывания на Донбасс кадровых военнослужащих из России”, — сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, Турчинов заявил, что победить “ИД” только военным путем невозможно.

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