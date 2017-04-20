Війська Росії готові протягом 2-3 годин вторгнутись в Україну – О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом 2-3 годин вторгнутись на територію України. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Вздовж кордонів з Росією розгортаються три нові дивізії — 3-тя, 144-та і 150-та, що є з’єднаними у складі додатково розгорнутих в останні роки трьох армій — 1-ї гвардійської танкової, 20-ї і 8-ї загальновійськових армій. Таке потужне військове угруповання має виключно наступальний характер. У разі прийняття Москвою політичного рішення щодо розширення масштабів збройної агресії проти України 1-й і 2-й армійські корпуси вестимуть наступальні дії після їх переугрупування та посилення російськими регулярними військами”, — сказав О.Турчинов.
За його словами, російські підрозділи, які дислокуються вздовж державного кордону, “спроможні протягом 2-3 годин вторгнутись на територію нашої держави”.
Він додав, що командування ЗС РФ підтримує в постійній готовності застосування підрозділів угруповання “Північ”, розгорнутих на півночі окупованого Криму.
“На півострові розгорнуто наступальне озброєння, у тому числі ракети, які можуть нести ядерні бойові частини”, — заявив секретар РНБО.
Крім того, за його словами, триває анонсоване публічно збільшення чисельності 1-го і 2-го армійського корпусів окупованого Донбасу з 35 до 50 тис. осіб.
“При цьому здійснюється гучна інформаційна компанія щодо набору особового складу, яка на думку експертів, має замаскувати перекидання на Донбас кадрових військовослужбовців з Росії”, — сказав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що перемогти “ІД” лише військовим шляхом неможливо.