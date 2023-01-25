Война, рецессия и фрагментация: что ждет мир и почему надежда для развития Украины все еще есть

КИЕВ. 25 января. УНН. В этом году одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе, конечно, была агрессивная война россии против Украины. Эти события влияют на баланс сил в мире и на мировую экономику, которая и без того оказалась на грани глобальной рецессии, вызывают фрагментированность и распорошенность.

“Идеальный шторм” — так охарактеризовал ситуацию в мире Генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что в такой ситуации нет идеальных решений, но “сейчас, как никогда, пришло время проложить пути к сотрудничеству в нашем фрагментированном мире”

УНН собрал для вас главные инсайты Всемирного экономического форума, которые показывают проблемы, стоящие перед мировым сообществом и Украиной, но в то же время демонстрируют, что выход из сложной ситуации есть.

Инсайт 1: Несмотря на ожидания глобальной мировой рецессии, МВФ прогнозирует улучшение экономического прогноза во второй половине года.

“Нынешняя высокая инфляция, низкие темпы роста, высокая задолженность и высокая степень фрагментации снижают стимулы для инвестиций, необходимых для восстановления роста и повышения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения в мире”, — заявила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Две трети ведущих экономистов частного и государственного секторов, опрошенных Всемирным экономическим форумом, ожидают глобальную рецессию в 2023 году — то есть снижение темпов развития экономики, вероятно, с ростом инфляции.

Опрос был проведен после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы роста на 2023 год до уровня, близкого к рецессии, для многих стран, поскольку влияние повышения процентных ставок центральным банком усиливается, война россии против Украины продолжается, а основные мировые экономические двигатели перестают работать. Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на уровне 1,7% в 2023 году, что является самым медленным темпом после рецессий 2009 и 2020 годов с 1993 года. Однако, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард объяснила, что дела лучше, чем опасались. А по словам Председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен ослабления в поддержке Украины не будет: от помощи в восстановлении электро-, тепло- и водоснабжения до подготовки к долгосрочной реконструкции. ЕС будет поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.

Оптимизма добавил и МВФ, который ожидает улучшения во второй половине 2023 года. Кроме того, лидеры бизнеса и топ-чиновники отметили, что поскольку Китай ослабляет контроль над коронавирусом, США начинают бум зеленых инвестиций, а Западная Европа приспосабливается к последствиям полномасштабной российской агрессии против Украины.

В то же время, на форуме прозвучал призыв ко всем лидерам стран и политикам быть прагматичными, сотрудничать, поступать правильно и сохранять интеграцию мировой экономики на благо всех нас. Только это позволит осуществиться лучшим прогнозам и пройти сложный период достойно.

Инсайт 2: Международное восприятие Украины в корне изменилось.

Раньше ее воспринимали как хаотичную и коррумпированную страну — сегодня Украина является моральным образцом для всего мира. И украинское общество также меняется. Мир наконец увидел, кто такая Украина и кто такие украинцы: какие они выносливые, смелые и добрые. И это вдохновляет весь мир.

Единство в поддержке Украины объединяло всех участников форума. Украинцы же в свою очередь демонстрируют, что нет четкой границы между бизнес-обязательствами, людьми, налогами, зарплатами, сейчас все объединилось — все стараются помогать друг другу. Украинское общество и бизнес, демонстрируют всему миру, что оказался на грани усиления блоковости и фрагментарности, что основы единства могут быть больше финансовой выгоды.

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“В 2021 году мы в Parimatch спросили сотрудников, что для них главная мотивация, и большинство ответили, что новые продукты, новые возможности, высокие зарплаты и так далее. Сейчас 95% ответили, что хотят восстановить нашу страну, платить налоги, помогать нашей армии — это и есть новые главные ценности”, — рассказал УНН CEO Parimatch Максим Ляшко

Переоценка ценностей меняет восприятие Украины в мире, а это увеличивает шансы не только на получение широкой поддержки сейчас, но и на скорейшее послевоенное восстановление, о котором следует думать уже сегодня. Но для развития сильной экономики, к сожалению, недостаточно только изменения моральных ориентиров общества, нужно что-то предложить в ключевых отраслях, иметь возможность продемонстрировать конкурентоспособность. И в этом аспекте Украине есть что предложить.

Инсайт 3: IТ-сектор остается приоритетной отраслью в восстановлении экономики Украины

Украинская делегация, присутствующая на ВЭФ, акцентировала на четырех приоритетных отраслях, которые должны стать основой экономического развития Украины после Победы:



милитари-тек (высокотехнологичное вооружение);



металлургия, горная промышленность и машиностроение;



сельское хозяйство и пищевая промышленность;



IТ-отрасль.



“Уже на следующий день после победы Украина станет своеобразной мировой инвестиционной Меккой. Компании, которые готовы инвестировать в Украину и локализовать здесь производство, понимают, что речь идет фактически не только об украинском рынке, а о рынке ЕС, ведь Украина будет в Европейском Союзе. Именно частные международные инвестиции могут стать ядром для восстановления Украины”, — отметила во время выступления на форуме первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Украинский бизнес продемонстрировал устойчивость, умение работать в кризисных условиях, возможность и во время войны выполнять взятые на себя обязательства, масштабировать уже начатые проекты и даже запускать новые. При этом украинские предприниматели не забыли о необходимости платить налоги и поддерживать армию. ІТ-отрасль, как самая молодая, продемонстрировала лучшую устойчивость и одновременно гибкость — ІТ-армия не только помогает нашим военным деньгами, но и воплощает в жизнь самые неожиданные и смелые идеи, которые помогают в нашей борьбе. Такой бизнес достоин уважения, поддержки и способен стать основой для стремительного экономического развития.

“С начала войны мы потратили более 12 млн долл. на помощь нашей армии. Наши партнеры потратили миллионы, чтобы помочь Украине через United24 и другими способами”, — отметил CEO Parimatch, добавив, что даже после 24 февраля ряд бизнесов продолжает инвестировать в компании или производство на территории Украины, несмотря на все риски.