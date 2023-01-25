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Війна, рецесія та фрагментація: що чекає на світ та чому надія для розбудови України все ще є

Київ • УНН

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На зустрічі світових лідерів та експертів у Давосі викристалізувалась низка викликів, що стоять сьогодні перед світом та водночас зустріч дала надію, що ситуація не катастрофічна

Війна, рецесія та фрагментація: що чекає на світ та чому надія для розбудови України все ще є

КИЇВ. 25 січня. УНН. Цього року однією з головних тем Всесвітнього економічного форуму в Давосі, звісно, була агресивна війна росії проти України. Ці події впливають на баланс сил у світі та на світову економіку, яка і без того опинилася на межі глобальної рецесії, викликають фрагментованість та розпорошеність.

“Ідеальний шторм” — так охарактеризував ситуацію в світі Генсек ООН Антоніу Гутерріш. Він наголосив, що в такій ситуації немає ідеальних рішень але “зараз, як ніколи, настав час прокласти шляхи до співпраці у нашому фрагментованому світі”.

УНН зібрав для вас головні інсайти Всесвітнього економічного форуму, які показують проблеми, що постали перед світовим співтовариством та Україною, але водночас демонструють, що вихід зі складної ситуації є.

Інсайт 1: Попри очікування на глобальну світову рецесію, МВФ прогнозує поліпшення економічного прогнозу у другій половині року.

“Нинішня висока інфляція, низькі темпи зростання, висока заборгованість та високий ступінь фрагментації знижують стимули для інвестицій, необхідних для відновлення зростання та підвищення рівня життя найбільш уразливих верств населення у світі”, — заявила керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.

Дві третини провідних економістів приватного та державного секторів, опитаних Всесвітнім економічним форумом, очікують на глобальну рецесію у 2023 році — тобто зниження темпів розвитку економіки, ймовірно, зі зростанням інфляції.

Опитування було проведено після того, як Світовий банк знизив свої прогнози зростання на 2023 рік до рівня, близького до рецесії, для багатьох країн, оскільки вплив підвищення процентних ставок центральним банком посилюється, війна росії проти України триває, а основні світові економічні рушії перестають працювати. Світовий банк очікує зростання світового ВВП на рівні 1,7% у 2023 році, що є найповільнішим темпом після рецесій 2009 та 2020 років з 1993 року. Однак, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард пояснила, що справи кращі, ніж побоювалися. А за словами Голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн послаблення у підтримці України не буде: від допомоги у відновленні електро-, тепло- та водопостачання до підготовки до довгострокової реконструкції. ЄС буде підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно.

Оптимізму додав і МВФ, який очікує покращення у другій половині 2023 року. Крім того, лідери бізнесу та топпосадовці зазначили, що оскільки Китай послаблює контроль над коронавірусом, США починають бум зелених інвестицій, а Західна Європа пристосовується до наслідків повномасштабної російської агресії проти України.

Водночас, на форумі пролунав заклик до всіх лідерів країн та політиків бути прагматичними, співпрацювати, чинити правильно і зберігати інтеграцію світової економіки на благо всіх нас. Лише це дасть змогу справдитися кращим прогнозам та пройти складний період гідно.

Інсайт 2: Міжнародне сприйняття України докорінно змінилося.

Раніше її сприймали як хаотичну та корумповану країну — сьогодні Україна є моральним взірцем для всього світу. І українське суспільство також змінюється. Світ нарешті побачив, хто така Україна та хто такі українці: які вони витривалі, сміливі та добрі. І це надихає весь світ.

Єдність у підтримці України об’єднувала всіх учасників форуму. Українці ж своєю чергою демонструють, що немає чіткої межі між бізнес-зобов’язаннями, людьми, податками, зарплатами, зараз все об’єдналося — всі намагаються допомагати один одному. Українське суспільство та бізнес, демонструють всьому світові, що опинився на межі посилення блоковості та фрагментарності, що підвалини єдності можуть бути більшими за фінансову вигоду.

Цитата

“У 2021 році ми у Parimatch запитали співробітників, що для них головна мотивація, і більшість відповіли, що нові продукти, нові можливості, високі зарплати тощо. Зараз 95% відповіли, що хочуть відновити нашу країну, платити податки, допомогати нашій армії — це і є новими головними цінностями”, — розповів УНН CEO Parimatch Максим Ляшко.

Переоцінка цінностей змінює сприйняття України у світі, а це збільшує шанси не лише на отримання широкої підтримки зараз, а й на швидшу повоєнну відбудову, про яку слід думати вже сьогодні. Та для розбудови сильної економіки, на жаль, недостатньо лише зміни моральних орієнтирів суспільства, потрібно щось запропонувати у ключових галузях, мати змогу продемонструвати конкурентоздатність. І в цьому аспекті Україні є що запрпонувати.

Інсайт 3: ІТ газуль залишається пріоритетною галуззю у відновленні економіки України.

Українська делегація, присутня на ВЕФ, наголошувала на чотирьох пріоритетних галузях, які мають стати основою економічної розбудови України після Перемоги:

  • мілітарі-тек (високотехнологічне озброєння);
  • металургія, гірнича промисловість та машинобудування;
  • сільське господарство та харчова промисловість;
  • ІТ-галузь.

“Вже наступного дня після перемоги Україна стане своєрідною світовою інвестиційною Меккою. Компанії, які готові інвестувати в Україну та локалізувати тут виробництво, розуміють, що йдеться фактично не лише про український ринок, а про ринок ЄС, адже Україна буде в Європейському Союзі. Саме приватні міжнародні інвестиції можуть стати ядром для відновлення України”, — наголосила під час виступу на форумі перша віце-прем’єр Юлія Свириденко.

Українській бізнес продемонстрував стійкість, вміння працювати у кризових умовах, можливість і під час війни виконувати взяті на себе зобов’язання, масштабувати вже розпочаті проекти та навіть запускати нові. При цьому українські підприємці не забули про необхідність сплачувати податки та підтримувати армію. ІТ-галузь, як наймолодша, продемонструвала найкращу стійкість та, водночас, гнучкість — ІТ-армія не лише допомагає нашим військовим грошима, а й втілює в життя найнесподіваніші та найсміливіші ідеї, що допомагають в нашій боротьбі. Таки бізнес достойний поваги, підтримки та здатен стати основою для стрімкого економічного розвитку.

“З початку війни ми витратили понад 12 млн дол. на допомогу нашій армії. Наші партнери витратили мільйони, щоб допомогти Україні через United24 та іншими способами”, — зазначив CEO Parimatch, додавши, що навіть після 24 лютого низка бізнесів продовжує інвестувати в компанії або виробництво на території України, незважаючи на всі ризики.

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