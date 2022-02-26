Будут искать диверсантов среди раненых: СБУ усилила дежурство в медучреждениях

Детали

Как отметили, возле всех больниц, госпиталей и других пунктов, которые оказывают медицинскую помощь, усиленно боевое дежурство работников Службы безопасности Украины. Они будут проверять всех раненых.

"Кто будет неидентифицирован – будет считаться диверсантом. И к нему будут применяться законы военного времени", — говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области возле пункта пропуска "Кучурган" военные Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов.