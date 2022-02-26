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15 марта, 19:03 • 80673 просмотра

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Будут искать диверсантов среди раненых: СБУ усилила дежурство в медучреждениях

Киев • УНН

 • 103388 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. СБУ будет проверять всех раненых в больницах на предмет причастности к диверсионно-разведывательным группам (ДРГ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Детали

Как отметили, возле всех больниц, госпиталей и других пунктов, которые оказывают медицинскую помощь, усиленно боевое дежурство работников Службы безопасности Украины. Они будут проверять всех раненых.

"Кто будет неидентифицирован – будет считаться диверсантом. И к нему будут применяться законы военного времени", — говорится в сообщении.

Напомним

В Одесской области возле пункта пропуска "Кучурган" военные Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов.

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