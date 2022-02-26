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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24031 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Виявлятимуть диверсантів серед поранених: СБУ посилила чергування у медзакладах

Виявлятимуть диверсантів серед поранених: СБУ посилила чергування у медзакладах

Київ • УНН

 • 103388 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. СБУ перевірятиме всіх поранених у лікарнях на предмет причетності до диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Деталі

Як зазначили, біля усіх лікарень, госпіталів та інших пунктів, які надають медичну допомогу, посилено бойове чергування працівників Служби безпеки України. Вони перевірятимуть усіх поранених.

"Хто буде неідентифікований - вважатиметься диверсантом. І до нього будуть застосовуватись закони воєнного часу", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Одеській області біля пункту пропуску "Кучурган" військові Держприкордонслужби схопили двох російських диверсантів.

Українські Національні Новини

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