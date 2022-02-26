Виявлятимуть диверсантів серед поранених: СБУ посилила чергування у медзакладах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. СБУ перевірятиме всіх поранених у лікарнях на предмет причетності до диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це повідомляє УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
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Як зазначили, біля усіх лікарень, госпіталів та інших пунктів, які надають медичну допомогу, посилено бойове чергування працівників Служби безпеки України. Вони перевірятимуть усіх поранених.
"Хто буде неідентифікований - вважатиметься диверсантом. І до нього будуть застосовуватись закони воєнного часу", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
В Одеській області біля пункту пропуску "Кучурган" військові Держприкордонслужби схопили двох російських диверсантів.