Вывезли в лес и издевались: харьковчанина задержали за разбойное нападение на предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Харьковской области 34-летний безработный мужчина обоснованно подозревается в разбойном нападении на своего знакомого и завладении его средствами. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Детали
30 марта к Харьковскому районному управлению полиции № 2 обратился 40-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что накануне его знакомый и еще двое неизвестных ему мужчин вывезли его в лес вблизи села Русские Тишки.
Злоумышленники угрожали потерпевшему, издевались и завладели его денежными средствами в сумме 25 тыс долларов США, 3 тысячами гривен и мобильным телефоном. Нападавшие также заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тыс долларов США.
После совершения преступления нападавшие уехали, бросив раненого предпринимателя в лесу.
Полицейские оперативно установили местонахождение одного из злоумышленников и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предбачае до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас полицией принимаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.
Напомним
В Черниговской области правоохранители задержали группу преступников, которая планировала совершить разбойное нападение на лесничего. Однако операция не удалась, поскольку в доме жертвы на злоумышленников уже ждал подразделение полицейских.