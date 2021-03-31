Вывезли в лес и издевались: харьковчанина задержали за разбойное нападение на предпринимателя

Детали

30 марта к Харьковскому районному управлению полиции № 2 обратился 40-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что накануне его знакомый и еще двое неизвестных ему мужчин вывезли его в лес вблизи села Русские Тишки.

Злоумышленники угрожали потерпевшему, издевались и завладели его денежными средствами в сумме 25 тыс долларов США, 3 тысячами гривен и мобильным телефоном. Нападавшие также заставили мужчину написать долговую расписку на 25 тыс долларов США.

После совершения преступления нападавшие уехали, бросив раненого предпринимателя в лесу.

Полицейские оперативно установили местонахождение одного из злоумышленников и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предбачае до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.

Напомним

В Черниговской области правоохранители задержали группу преступников, которая планировала совершить разбойное нападение на лесничего. Однако операция не удалась, поскольку в доме жертвы на злоумышленников уже ждал подразделение полицейских.