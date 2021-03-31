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Вивезли в ліс та знущалися: харків’янина затримали за розбійний напад на підприємця

Вивезли в ліс та знущалися: харків’янина затримали за розбійний напад на підприємця

Київ • УНН

 • 20360 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Харківщині 34-річний безробітний чоловік обґрунтовано підозрюється у розбійному нападі на свого знайомого та заволодінні його коштами. Про це пише УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Деталі

30 березня до Харківського районного управління поліції № 2 звернувся 40-річний підприємець. Чоловік повідомив, що напередодні його знайомий та ще двоє невідомих йому чоловіків вивезли його в ліс поблизу села Руські Тишки.

Зловмисники погрожували потерпілому, знущались та заволоділи його грошовими коштами в сумі 25 тисяч долларів США, 3 тисячами гривень і мобільним телефоном. Нападники також змусили чоловіка написати боргову розписку на 25 тисяч доларів США.

Після скоєння злочину нападники поїхали, кинувши пораненого підприємця у лісі.

Поліцейські оперативно встановили місцезнаходження одного із зловмисників та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті предбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню та затриманню інших учасників злочину.

Нагадаємо

У Чернігівській області правоохоронці затримали групу злочинців, що планувала скоїти розбійний напад на лісничого. Проте операція не вдалась, оскільки в будинку жертви на зловмисників вже чекав підрозділ поліцейських.

Українські Національні Новини

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