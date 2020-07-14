Изучение истории через игры: в Институте нацпамяти рассказали, какие настолки они разработали

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 5843 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 18213 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104918 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114300 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118981 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154084 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117757 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144094 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104643 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102893 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. В Украинском институте национальной памяти разрабатывают настольные игры, помогающие лучше учить историю. В частности, разработали игру "Украинская революция 1917-1921" и "УПА - ответ непокоренного народа". Об этом в интервью УНН сказал директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Разрабатываем игры, которые помогают лучше учить историю, как вот настольные игры "Украинская революция 1917-1921" для школьников старших классов и "УПА - ответ непокоренного народа" и карточная игра "100 лиц Украинской революции", - сказал Антон Дробович.

Он отметил, что игры, как и другую печатную продукцию, они распространяют бесплатно в ответ на запросы, которые поступают в Институт.

"Обычно посылаем их учебным заведениям, библиотекам, военным частям", - добавил Антон Дробович.

Напомним, Антон Дробович рассказал, как долго может определяться общество, кого считать героем.

Украинские Национальные Новости

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