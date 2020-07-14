Вивчення історії через ігри: в Інституті нацпам’яті розповіли, які настілки вони розробили

Вивчення історії через ігри: в Інституті нацпам’яті розповіли, які настілки вони розробили
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. В Українському інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри, що допомагають краще вчити історію. Зокрема, розробили гру “Українська революція 1917-1921” та “УПА – відповідь нескореного народу”. Про це в інтерв’ю УНН сказав директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович.
“Розробляємо ігри, які допомагають краще вчити історію, як от настільні ігри “Українська революція 1917-1921” для школярів старших класів та “УПА – відповідь нескореного народу” й карткова гра “100 облич Української революції”, - сказав Антон Дробович.
Він зазначив, що ігри, як й іншу друковану продукцію, вони розповсюджують безкоштовно у відповідь на запити, які надходять до Інституту.
“Зазвичай надсилаємо їх навчальним закладам, бібліотекам, військовим частинам”, - додав Антон Дробович.
Нагадаємо, Антон Дробович розповів, як довго може визначатися суспільство, кого вважати героєм.