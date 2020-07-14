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Вивчення історії через ігри: в Інституті нацпам’яті розповіли, які настілки вони розробили

Вивчення історії через ігри: в Інституті нацпам’яті розповіли, які настілки вони розробили

Київ • УНН

 • 20307 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. В Українському інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри, що допомагають краще вчити історію. Зокрема, розробили гру “Українська революція 1917-1921” та “УПА – відповідь нескореного народу”. Про це в інтерв’ю УНН сказав директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович.

“Розробляємо ігри, які допомагають краще вчити історію, як от настільні ігри “Українська революція 1917-1921” для школярів старших класів та “УПА – відповідь нескореного народу” й карткова гра “100 облич Української революції”, - сказав Антон Дробович.

Він зазначив, що ігри, як й іншу друковану продукцію, вони розповсюджують безкоштовно у відповідь на запити, які надходять до Інституту.

“Зазвичай надсилаємо їх навчальним закладам, бібліотекам, військовим частинам”, - додав Антон Дробович.

Нагадаємо, Антон Дробович розповів, як довго може визначатися суспільство, кого вважати героєм.

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