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Вице-премьер Верещук: В Украине появится Уполномоченный по вопросам пропавших без вести

Киев • УНН

 • 109814 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Украине появится Уполномоченный по вопросам пропавших без вести. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.

Вице-премьер Верещук: В Украине появится Уполномоченный по вопросам пропавших без вести

Цитата

"Соответствующий законопроект поступил в Кабинет Министров 24 февраля. Именно он нормировал внедрение должности Уполномоченного по вопросам пропавших без вести. К сожалению, тогда завершить эту работу мы не успели, потому что началась война. Сейчас возвращаемся к реализации предыдущих наработок", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр уточнила, что работа Уполномоченного по вопросам пропавших без вести будет продолжаться в тесном взаимодействии с только что созданным Национальным информационным бюро, задачей которого является составление реестров и централизация информации о пропавших без вести людей, а также военнопленных, больных и погибших с обеих сторон.

По словам Ирины Верещук, такие базы данных необходимы для того, чтобы ими можно было оперировать, привлекая Красный Крест, ООН и другие организации, которые принимают участие в поиске пропавших без вести.

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