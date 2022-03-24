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Віцепрем’єрка Верещук: В Україні з’явиться Уповноважений з питань зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Україні з’явиться Уповноважений з питань зниклих безвісти. Про це заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.

Віцепрем’єрка Верещук: В Україні з’явиться Уповноважений з питань зниклих безвісти

Цитата

"Відповідний законопроект надійшов до Кабінету Міністрів 24 лютого. Саме він унормовував впровадження посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти. На жаль, тоді завершити цю роботу ми не встигли, бо розпочалася війна. Зараз повертаємося до реалізації попередніх напрацювань", - наголосила Верещук.

Віцепрем’єр-міністр уточнила, що робота Уповноваженого з питань зниклих безвісти триватиме у тісній взаємодії зі щойно створеним Національним інформаційним бюро, завданням якого є складання реєстрів та централізація інформації про зниклих безвісти осіб, а також військовополонених, хворих та загиблих з обох сторін.

За словами Ірини Верещук, такі бази даних необхідні для того, щоб ними можна було оперувати, залучаючи Червоний Хрест, ООН та інші організації, які беруть участь у пошуку зниклих безвісти.

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