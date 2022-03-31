Вице-премьер Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 6904 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 24103 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 51688 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 160701 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 94413 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 125175 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 155885 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 163831 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 363748 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139527 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 85079 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 84889 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 75013 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 72384 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 52757 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в НКЦБФР

12:27 • 750 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 24103 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 160701 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 363748 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 362502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 22730 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 28307 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 101569 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 133617 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 152739 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Вице-премьер Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Киев • УНН

 • 71752 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга доложила о результатах работы за сегодня, 31 марта, сообщает УНН.

Вице-премьер Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 1 458 человек. Из них 631 человек с Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

В Бердянск сегодня ехало 45 автобусов для эвакуации, однако в город оккупанты их не пустили.

600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска до Запорожья.

Также до Мелитополя сегодня доехало 12 автобусов для эвакуации людей, загруженные гуманитарной помощью.

"Всю гуманитарную помощь забрали оккупационные войска. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов.
Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье", - сообщила Ирина Верещук.

Также из города Энергодар сегодня выехало 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас доезжают до Запорожья.

"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей одних. Будем упорно прокладывать путь к нашей с вами общей Победы!" - резюмировала вице-премьер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$58.66
Bitcoin
$76,221.50
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,084.50
Ethereum
$1,455.33