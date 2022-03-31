Вице-премьер Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Детали

По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте до Запорожья доехало 1 458 человек. Из них 631 человек с Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологи, Орехов, Гуляйполе и Васильевка.

В Бердянск сегодня ехало 45 автобусов для эвакуации, однако в город оккупанты их не пустили.

600 человек вышли к автобусам из города и завтра утром должны выехать в Запорожье. Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы утром забрать мариупольцев и жителей Бердянска до Запорожья.

Также до Мелитополя сегодня доехало 12 автобусов для эвакуации людей, загруженные гуманитарной помощью.

"Всю гуманитарную помощь забрали оккупационные войска. Это 14 тонн продовольствия и медикаментов.

Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье", - сообщила Ирина Верещук.

Также из города Энергодар сегодня выехало 50 частных машин с людьми и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и сейчас доезжают до Запорожья.

"Завтра мы продолжим пробивать гуманитарный коридор в Мариуполь и не оставим наших людей одних. Будем упорно прокладывать путь к нашей с вами общей Победы!" - резюмировала вице-премьер.