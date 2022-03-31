Віцепрем’єрка Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

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По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхало 1 458 людей. З них 631 людина з Маріуполя та 827 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Василівка.

До Бердянська сьогодні їхало 45 автобусів для евакуації, однак в місто окупанти їх не пустили.

600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати до Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя.

Також до Мелітополя сьогодні доїхало 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою.

"Всю гуманітарну допомогу забрали окупаційні війська. Це 14 тонн продовольства і медикаментів.

Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті і мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", - повідомила Ірина Верещук.

Також з міста Енергодар сьогодні виїхало 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз доїзжають до Запоріжжя.

"Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо наших людей самих. Будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної Перемоги!" - резюмувала віцепрем’єрка.