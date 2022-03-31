Вице-премьер Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров сегодня

Цитата

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного комитета Красного Креста о том, что российская федерация подтверждает готовность открыть доступ для гуманитарной колонны в город Мариуполь с транзитом через город Бердянск.

По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов. 28 автобусов должны сейчас получить разрешение на проезд через российский блок-пост в городе Васильевка. Также 17 автобусов уже выехали из города Запорожье. Будем делать все возможное, чтобы автобусы сегодня заехали в Мариуполь и забрали людей, которые еще не смогли выбраться из города", - сообщила Верещук.

На сегодня еще также согласовано 2 гуманитарных коридора: оставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь, а также для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.