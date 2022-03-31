Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів сьогодні

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"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що російська федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ.

По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів. 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - повідомила Верещук.

На сьогодні ще також погоджено 2 гуманітарні коридори: доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.