Віцепрем’єрка Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла про плани роботи гуманітарних коридорів сьогодні, повідомляє УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі ми отримали повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що російська федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в місто Маріуполь з транзитом через місто Бердянськ.
По маршруту до Маріуполя відправляємо 45 автобусів. 28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блок-пост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста", - повідомила Верещук.
На сьогодні ще також погоджено 2 гуманітарні коридори: доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь, а також для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
На зворотному шляху в місто Запоріжжя до гуманітарних колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.