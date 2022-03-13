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Вице-президент Евро-азиатского еврейского конгресса возглавил инициативу по помощи украинским беженцам

Вице-президент Евро-азиатского еврейского конгресса возглавил инициативу по помощи украинским беженцам

Киев • УНН

 • 78577 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На территории Австрии запущена благотворительная инициатива, призванная помочь с расселением беженцев из Украины, предоставлением им первичной консультативной помощи и снабжением мирного населения медикаментами и продуктами питания. Ее возглавил вновь избранный вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Матвей Хутман, передаёт УНН со ссылкой на сообщение ЕАЕК.

Детали

Уточняется, что проект основан под эгидой известного текстильного бренда Palmers.

“Летящий в дом снаряд не просит показать графу в паспорте. Поэтому мы помогаем всем. Мы действуем в строгом соответствии с законом и номами этики”, — прокомментировал запуск благотворительного проекта Матвей Хутман.

В эти сложные дни лидеры ЕАЕК помогают справляться с бедственным гуманитарным положением.

По данным главы агентства ООН по делам беженцев из Украины выехало уже 2 миллиона человек. Преимущественно, все они находятся сейчас на территории ЕС. Среди них есть большое количество представителей еврейской общины, помощь которым уже оказывается в разных европейских странах.

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс призывает все дружественные организации и общины, а также всех неравнодушных предоставить посильную помощь беженцам из Украины.

Пожертвование можно сделать банковским переводом для беженцев в Европе:

Spendenkonto ltd.auf: Palmers Textil AG A-1220 Wien, Donau-City-Straße 11
Raiffeisenbank Region Amstetten, Austria Raiffeisenplatz 1, 3300 Amstetten
IBAN: AT32 3202 5000 0011 2581 BIC: RLNWATWWAMS

Также в ЕАЕК напомнили, что открыт собственный фонд гуманитарной помощи евреям Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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