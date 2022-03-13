Віце-президент Євро-азіатського єврейського конгресу очолив ініціативу щодо допомоги українським біженцям
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На території Австрії запущена благодійна ініціатива, покликана допомогти з розселенням біженців з України, наданням їм первинної консультативної допомоги та постачанням мирного населення медикаментами та продуктами харчування. Її очолив новообраний віце-президент Євро-Азіатського єврейського конгресу Матвій Хутман, передає УНН з посиланням на повідомлення ЄАЄК.
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Уточнюється, що проект заснований під егідою відомого текстильного бренду Palmers.
"Снаряд, що летить в будинок, не просить показати графу в паспорті. Тому ми допомагаємо всім. Ми діємо в суворій відповідності з законом і номами етики", — прокоментував запуск благодійного проекту Матвій Хутман.
У ці складні дні лідери ЄАЄК допомагають справлятися з тяжким гуманітарним становищем.
За даними глави агентства ООН у справах біженців з України виїхало вже 2 мільйони осіб. Переважно, всі вони знаходяться зараз на території ЄС. Серед них є велика кількість представників єврейської громади, допомога яким вже надається в різних європейських країнах.
Євро-Азіатський єврейський конгрес закликає всі дружні організації та громади, а також усіх небайдужих надати посильну допомогу біженцям з України.
Пожертвування можна зробити банківським переказом для біженців в Європі:
Spendenkontoltd.auf: Palmers Textil AG A-1220 Wien, Donau-City-Straße 11
Raiffeisenbank Region Amstetten, Austria Raiffeisenplatz 1, 3300 Amstetten
IBAN: AT32 3202 5000 0011 2581 bic: Rlnwatwwams
Також в ЄАЄК нагадали, що відкрито власний Фонд гуманітарної допомоги євреям України.