Вице-президент США на встрече с Зеленским: "Будущее Украины - наш стратегический интерес"

Поддержка Украины является стратегическим интересом для США, а не милостью. С тех пор, как президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на более чем 60 миллиардов долларов, Соединенные Штаты начали "очень быстро поставлять оружие для Украины и это уже имело значительное влияние на фронте". Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Поддержка президента Байдена является непоколебимой Это не милость с нашей стороны. Потому что будущее Украины - это наш стратегический интерес... это наш интерес, чтобы международные нормы такие как территориальная целостность и независимость были поддержаны - заявила Харрис.

Она напомнила, что президент США подписал закон о выделении Украине помощи на более чем 60 миллиардов долларов. "С тех пор мы начали очень быстро поставлять оружие для Украины и это уже имело значительное влияние на поле боя", - рассказала вице-президент США.

В свою очередь Зеленский рассказал, что он с Харрис обсудили поступление вооружений из объявленных США оборонных пакетов, выполнение договоренностей, достигнутых с президентом Байденом в Италии относительно дополнительных систем ПВО "Пэтриот", а также ситуацию на фронте.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил США за выделение более 1,5 млрд долларов для нужд нашего государства.