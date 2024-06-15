Віцепрезидентка США на зустрічі із Зеленським: "Майбутнє України - наш стратегічний інтерес"
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що підтримка України є стратегічним інтересом Сполучених Штатів, а не послугою.
Підтримка України є стратегічним інтересом для США, а не милістю. З того часу, як президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги на понад 60 мільярдів доларів, Сполучені Штати почали "дуже швидко постачати зброю для України і це вже мало значний вплив на фронті". Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс під зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Підтримка президента Байдена є непохитною Це не милість з нашого боку. Тому що майбутнє України - це наш стратегічний інтерес… це наш інтерес, щоб міжнародні норми такі як територіальна цілісність і незалежність були підтримані
Вона нагадала, що президент США підписав закон про виділення Україні допомоги на понад 60 мільярдів доларів. "З того часу ми почали дуже швидко постачати зброю для України і це вже мало значний вплив на полі бою", - розповіла віцепрезидентка США.
Своєю чергою Зеленський розповів, що він із Гарріс обговорили надходження озброєнь з оголошених США оборонних пакетів, виконання домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії щодо додаткових систем ППО "Петріот", а також ситуацію на фронті.
Крім того, Президент України подякував США за виділення понад 1,5 млрд доларів для потреб нашої держави.