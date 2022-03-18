Вице-премьер Ирина Верещук: Украине нужно реальное соглашение по безопасности

Также в эфире она обозначила главные вопросы, которые поднимаются сегодня в ходе переговоров Украины и РФ. Речь идет о прекращении огня и выводе вооруженных формирований с территории Украины, уточнила министр.

Цитата

"Мы имели нейтральный статус все годы, и это не избавило нас от агрессии Путина на территории Украины. Поэтому мы требуем нового соглашения по безопасности, которое обеспечило бы нашу безопасность в будущем. Если это будет называться нейтральным статусом - окей, но соглашение должно быть таким, чтобы давало гарантии безопасности в Украине", - добавила она.