Вице-премьер Ирина Верещук: Украине нужно реальное соглашение по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украине нужно реальное соглашение по безопасности, по которому нашему государству предоставлялись бы реальные гарантии безопасности. Об этом в эфире британского телеканала CBN заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.
Также в эфире она обозначила главные вопросы, которые поднимаются сегодня в ходе переговоров Украины и РФ. Речь идет о прекращении огня и выводе вооруженных формирований с территории Украины, уточнила министр.
Цитата
"Мы имели нейтральный статус все годы, и это не избавило нас от агрессии Путина на территории Украины. Поэтому мы требуем нового соглашения по безопасности, которое обеспечило бы нашу безопасность в будущем. Если это будет называться нейтральным статусом - окей, но соглашение должно быть таким, чтобы давало гарантии безопасности в Украине", - добавила она.