Віце-прем’єрка Ірина Верещук: Україні потрібна реальна безпекова угода
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Україні потрібна реальна безпекова угода, за якою нашій державі надавалися б реальні гарантії безпеки. Про це в ефірі британського телеканалу CBN заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.
Також в ефірі вона окреслила головні питання, які піднімаються сьогодні у ході перемовин України та РФ. Йдеться про припинення вогню і виведення збройних формувань з території України, уточнила міністр.
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"Ми мали нейтральний статус усі роки, і це не позбавило нас від агресії Путіна на території України. Тому ми вимагаємо нової безпекової угоди, яка б забезпечила нашу безпеку у майбутньому. Якщо це буде називатися нейтральним статусом – окей, але угода має бути такою, щоб давала гарантії безпеки в Україні", - додала вона.