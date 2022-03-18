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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 6021 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Віце-прем’єрка Ірина Верещук: Україні потрібна реальна безпекова угода

Віце-прем’єрка Ірина Верещук: Україні потрібна реальна безпекова угода

Київ • УНН

 • 139728 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Україні потрібна реальна безпекова угода, за якою нашій державі надавалися б реальні гарантії безпеки. Про це в ефірі британського телеканалу CBN заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.

Також в ефірі вона окреслила головні питання, які піднімаються сьогодні у ході перемовин України та РФ. Йдеться про припинення вогню і виведення збройних формувань з території України, уточнила міністр.

Цитата

"Ми мали нейтральний статус усі роки, і це не позбавило нас від агресії Путіна на території України. Тому ми вимагаємо нової безпекової угоди, яка б забезпечила нашу безпеку у майбутньому. Якщо це буде називатися нейтральним статусом – окей, але угода має бути такою, щоб давала гарантії безпеки в Україні", - додала вона.

Українські Національні Новини

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