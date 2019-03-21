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Вице-чемпионы мира вырвали победу в первой игре отбора на Евро-2020

Киев • УНН

 • 8227 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Футбольная сборная Хорватии дома на стадионе "Максимир" встретила национальную команду Азербайджана в рамках первого тура отбора к ЧЕ-2020, передает корреспондент УНН.

Вице-чемпионы мира вырвали победу в первой игре отбора на Евро-2020

Игрок российских "Крыльев Советов" Шейдаев открыл счет на 19 минуте ударом от перекладины, тем самым заявив о возможном сенсационном итоге противостояния. Однако "гол в раздевалку" оформил Баришич, который добавил мяч после удара головой Чалет-Цара - 1:1.

Шедевральный гол едва не удался капитану "клетчатых" Модричу на 56 минуте. Полузащитник с острого угла закручивал мяч со штрафного под перекладину, но страж ворот сумел в сногсшибательном прыжке перевести игровой снаряд на угловой.

Героем для хорватов стал Крамарич - в чужой штрафной убрал капитана азербайджанцев и пробил под дальнюю стойку (2:1).

Заметим, что сборная Азербайджана забила хорватам впервые в истории их противостояний.

Добавим также, вице-чемпионы мира хорваты 24-го марта гостить в Венгрии.

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