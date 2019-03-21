Віце-чемпіони світу вирвали перемогу у першій грі відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Футбольна збірна Хорватії вдома на стадіоні "Максімір" зустріла національну команду Азербайджану в рамках першого туру відбору до ЧЄ-2020, передає кореспондент УНН.
Гравець російських "Крильев Советов" Шейдаєв відкрив рахунок на 19 хвилині ударом від перекладини, тим самим заявивши про можливий сенсаційний підсумок протистояння. Проте "гол у роздягальню" оформив Баришич, який додав м'яч після удару головою Чалета-Цара – 1:1.
Шедевральний гол ледь не вдався капітану "картатих" Модрічу на 56 хвилині. Півзахисник із гострого кута закручував м'яч зі штрафного під поперечину, але страж воріт зумів у карколомному стрибку перевести ігровий снаряд на кутовий. Героєм для хорватів став Крамаріч – у чужій штрафній прибрав капітана азербайджанців та пробив під дальню стійку (2:1).
Зауважимо, що збірна Азербайджану забила хорватам вперше в історії їх протистоянь.
Додамо також, віце-чемпіони світу хорвати 24-го березня гостюватимуть в Угорщині.