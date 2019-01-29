Вице-чемпион мира Пиварич получил травму и перенесет операцию

Хорват тогда не смог продолжать поединок и был заменен. Подробнее о его повреждения рассказал главный врач первой динамовской команды.

“Иосиф получил травму коленного сустава, ему была сделана магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показала, что футболисту понадобится диагностическая и лечебная артроскопия. Эту процедуру Пиваричу сделают в течение ближайших двух недель в Барселоне в клинике „Кирон“ профессора Рамона Кугата. К этому высококвалифицированного специалиста уже не раз обращались другие „динамовцы“, которые нуждались в медицинской помощи. По результатам артроскопии можно будет говорить о сроках восстановления и реабилитации Пиварича и сроки его возвращения к тренировкам”, — прокомментировал ситуацию Леонид Миронов.

Стоит отметить, что в сезоне 2018-19 годов Пиварич сыграл 12 поединков за “Динамо” и отметился 3 результативными передачами, а летом прошлого года в составе сборной Хорватии завоевал “серебро” чемпионата мира.