Віце-чемпіон світу Піварич отримав травму та перенесе операцію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Наприкінці недавнього контрольного матчу зі "Спартою" хорватський захисник "Динамо" Йосип Піварич отримав травму, яка носить серйозний характер, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Хорват тоді не зміг продовжувати поєдинок та був замінений. Докладніше про його пошкодження розповів головний лікар першої динамівської команди.
“Йосип отримав травму колінного суглоба, йому була зроблена магніто-резонансна томографія (МРТ), яка показала, що футболісту знадобиться діагностична та лікувальна артроскопія. Цю процедуру Піваричу зроблять упродовж найближчих двох тижнів у Барселоні у клініці „Кірон“ професора Рамона Кугата. До цього висококваліфікованого фахівця вже не раз зверталися інші „динамівці“, які потребували медичної допомоги. За результатами артроскопії можна буде говорити про термін відновлення і реабілітації Піварича та строки його повернення до тренувань”, — прокоментував ситуацію Леонід Миронов.
Варто зазначити, що у сезоні 2018-19 років Піварич відіграв 12 поєдинків за “Динамо” та відзначився 3 результативними передачами, а влітку минулого року у складі збірної Хорватії виборов “срібло” чемпіонату світу.