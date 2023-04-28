Утечка газа в селе во Львовской области прекратилась, людям разрешили вернуться домой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Утечка газа в селе Розвадов во Львовской области, из-за которых накануне отселили местных жителей, на сегодняшнее утро прекратилась, людям разрешили вернуться домой, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"Утечка природного газа прекратилась. Людям, которых вчера отселили, разрешили вернуться в свои дома", - написал Козицкий.
Детали
На место выехали специалисты, которые вскоре восстановят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали. Также службы устранят воронки, которые образовались в местах утечки, сообщил Козицкий.
Ситуация, по словам главы ОВА, под контролем профильных специалистов.
"Причину утечки устанавливают", - отметил чиновник.
Дополнение
27 апреля в селе Розвадов во Львовской области произошла утечка газа. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, около 30 человек отселили к родственникам, газоснабжение села прекратили.