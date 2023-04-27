У селі на Львівщині стався витік газу: близько 30 людей відселили, газопостачання припинили
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У селі Розвадів на Львівщині стався витік газу. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, близько 30 людей відселили до родичів, газопостачання села припинили, причини встановлюють, передає УНН.
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"Уночі у Розвадові стався витік газу. На території шести домогосподарств з-під землі виходив природний газ. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Газопостачання до села тимчасово припинили. 29 осіб, зокрема 9 дітей, відселили до родичів", - написав Козицький.
У селі уже відбулося засідання місцевої комісії ТЕБ та НС. Причину витоку газу встановлюють. Зараз фахівці обстежують кожен об’єкт, який перебуває в радіусі витоку, підраховують збитки та наслідки події.
Додамо
За словами голови ОВА, на місце виїхали представники департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА, департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА, а також фахівці ГУ ДСНС у Львівській області.
Профільні спеціалісти спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні розвідки. Повертатися до домівок людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців.
"Львівська ОВА тримає ситуацію на контролі", - резюмував Козицький.