В селе на Львовщине произошла утечка газа: около 30 человек отселили, газоснабжение прекратили

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"Ночью в Розвадове произошла утечка газа. На территории шести домохозяйств из-под земли выходил природный газ. В одном жилом доме он выходил из-под фундамента. Газоснабжение в село временно прекратили. 29 человек, в том числе 9 детей, отселили к родственникам", - написал Козицкий.

В селе уже состоялось заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС. Причину утечки газа устанавливают. Сейчас специалисты обследуют каждый объект, который находится в радиусе утечки, подсчитывают убытки и последствия происшествия.

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По словам председателя ОВА, на место выехали представители департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА, департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА, а также специалисты ГУ ГСЧС во Львовской области.

Профильные специалисты наблюдают за развитием событий и делают необходимые разведки. Возвращаться в дома людям, хозяйства которых пострадали, рекомендуют только после разрешения специалистов.

"Львовская ОГА держит ситуацию на контроле", - резюмировал Козицкий.