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В селе на Львовщине произошла утечка газа: около 30 человек отселили, газоснабжение прекратили

В селе на Львовщине произошла утечка газа: около 30 человек отселили, газоснабжение прекратили

Киев • УНН

 • 402849 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В селе Розвадов на Львовщине произошла утечка газа. Как сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, около 30 человек отселили к родственникам, газоснабжение села прекратили, причины устанавливают, передает УНН.

Цитата

"Ночью в Розвадове произошла утечка газа. На территории шести домохозяйств из-под земли выходил природный газ. В одном жилом доме он выходил из-под фундамента. Газоснабжение в село временно прекратили. 29 человек, в том числе 9 детей, отселили к родственникам", - написал Козицкий.

В селе уже состоялось заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС. Причину утечки газа устанавливают. Сейчас специалисты обследуют каждый объект, который находится в радиусе утечки, подсчитывают убытки и последствия происшествия.

Добавим

По словам председателя ОВА, на место выехали представители департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА, департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА, а также специалисты ГУ ГСЧС во Львовской области.

Профильные специалисты наблюдают за развитием событий и делают необходимые разведки. Возвращаться в дома людям, хозяйства которых пострадали, рекомендуют только после разрешения специалистов.

"Львовская ОГА держит ситуацию на контроле", - резюмировал Козицкий. 

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