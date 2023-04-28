Витік газу у селі на Львівщині припинився, людям дозволили повернутися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Витік газу у селі Розвадів на Львівщині, через яких напередодні відселили місцевих жителів, на сьогоднішній ранок припинився, людям дозволили повернутися додому, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Витік природного газу припинився. Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки", - написав Козицький.
Деталі
На місце виїхали фахівці, які невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали. Також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку, повідомив Козицький.
Ситуація, зі слів голови ОВА, під контролем профільних спеціалістів.
"Причину витоку встановлюють", - зазначив посадовець.
Доповнення
27 квітня у селі Розвадів на Львівщині стався витік газу. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, близько 30 людей відселили до родичів, газопостачання села припинили.