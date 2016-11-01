Отечественные АЭС теоретически могут покрыть более 70% энергопотребности страны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По итогам 9 месяцев текущего года доля электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в структуре украинского энергорынка составила 53,2%, в октябре в отдельные периоды, она возрастала до 60%, хотя при определенных условиях может достичь даже более 70%. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в "Энергоатоме".
"Теоретически доля АЭС может достичь 70% и даже больше. Например, во Франции доля электроэнергии атомных станций в общем производстве электроэнергии приближалась к 80%, а в последние годы стабильно находится у отметки 76%", - сообщили в компании.
Напомним, как сообщал УНН, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.
Также напомним, по словам Г.Копчинского, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.