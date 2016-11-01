Отечественные АЭС теоретически могут покрыть более 70% энергопотребности страны

"Теоретически доля АЭС может достичь 70% и даже больше. Например, во Франции доля электроэнергии атомных станций в общем производстве электроэнергии приближалась к 80%, а в последние годы стабильно находится у отметки 76%", - сообщили в компании.

Напомним, как сообщал УНН, в следующем году Украина планирует увеличить производство ядерной энергетики.

Также напомним, по словам Г.Копчинского, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС.