Вітчизняні АЕС теоретично можуть покрити більше 70% енергопотреби країни
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За підсумками 9 місяців поточного року частка електроенергії НАЕК “Енергоатом” у структурі українського енергоринку становила 53,2%, у жовтні в окремі періоди, вона зростала до 60%, хоча за певних умова може сягнути навіть більше 70%. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в “Енергоатомі”.
“Теоретично частка АЕС може сягнути 70% і навіть більше. Наприклад, у Франції частка електроенергії атомних станцій у загальному виробництві електроенергії наближалася до 80%, а останні роки стабільно знаходиться біля позначки 76%”, — повідомили в компанії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, наступного року Україна планує збільшити виробництво ядерної енергетики.
Також нагадаємо, за словами Г.Копчинського, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.