Виталий Кличко был госпитализирован в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко был госпитализирован в Австрии, где находится на обследовании в клинике в городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль из-за рецидива старой травмы спины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание XSport, которое владеет информацией от пресс-секретаря городского головы.
26 января мэр Киева Виталий Кличко был доставлен из города Давос, где проходил экономический форум, в австрийскую клинику на обследование.
“Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины”, — сказала пресс-секретарь.
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Добавляется, что детали неизвестны.
“Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было”, — сказала она.
Кроме того, пресс-секретарь не сказала ничего о дате возвращения столичного мэра к своим обязанностям. При этом, она добавила, что в связи с этой ситуацией, мэр отложил рабочий визит в Осло.
Как сообщал УНН, участник “Международного зала боксерской славы”, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в интервью Youtube-каналу “Рейтинг Букмекеров” вспомнил о своем желании мести за поражение брата Владимира от британца Энтони Джошуа.