Віталія Кличко було госпіталізовано в Австрії

КИЇВ. 28 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко був госпіталізований в Австрії, де перебуває на обстеженні в клініці в місті Санкт-Йоган-ін-Тіроль через рецидив старої травми спини. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання XSport, яке володіє інформацією від прес-секретаря міського голови.