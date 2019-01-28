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Віталія Кличко було госпіталізовано в Австрії

Віталія Кличко було госпіталізовано в Австрії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко був госпіталізований в Австрії, де перебуває на обстеженні в клініці в місті Санкт-Йоган-ін-Тіроль через рецидив старої травми спини. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання XSport, яке володіє інформацією від прес-секретаря міського голови.

26 січня мер Києва Віталій Кличко був доставлений з міста Давос, де проходив економічний форум, в австрійську клініку на обстеження.

“Віталій Кличко проходить обстеження та реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини”, — сказала прес-секретар.

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Додається, що деталі невідомі.

“Деталі мені невідомі. Хірургічних втручань не було”, — сказала вона.

Крім того, прес-секретар не сказала нічого про дату повернення столичного мера до своїх обов’язків. При цьому, вона додала, що у зв’язку з цією ситуацією, мер відклав робочий візит в Осло.

Як повідомляв УНН, учасник “Міжнародного залу боксерської слави”, а нині мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Youtube-каналу “Рейтинг Букмекерів” пригадав про своє бажання помсти за поразку брата Володимира від британця Ентоні Джошуа.

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