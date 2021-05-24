Виталий Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Старший сержант Виталий Маркив, который был несправедливо осужден в Италии, но все же получил свободу, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook, передает УНН.
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"... он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", - написал Шевченко.
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Шевченко также напомнил, что ровно 7 лет назад во второй половине субботы 24 мая 2014 года в так называемый "день тишины" перед днем голосования на досрочных выборах Президента Украины во время боевых действий в Славянске захваченном российскими террористами Гиркина-Стрелкова вследствие поражения обломками мин 120 мм погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин РФ Андрей Миронов.
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"Итальянец Андреа и россиянин Андрей стали первыми иностранными журналистами, которые погибли в результате боевых действий на этой войне. Впоследствии, путем проведения информационно-психологической спецоперации в Италии, используя приход к власти своих союзников, России удалось обвинить в этом гражданина Украины, военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива. Благодаря колоссальным усилиям государства, а именно дипломатов, юристов, МВД Украины и лично его руководителя Арсена Авакова в апелляционной инстанции удалось решением суда освободить нашего солдата из-под стражи после 3 лет, 4 месяцев и 2 дней за решеткой", - написал Шевченко.