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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 39932 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Виталий Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию Украины

Киев • УНН

 • 31837 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Старший сержант Виталий Маркив, который был несправедливо осужден в Италии, но все же получил свободу, вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook, передает УНН.

Виталий Маркив вернулся на службу в Национальную гвардию Украины

Цитата

"... он (Маркив - ред.) вернулся на службу в Национальную гвардию Украины и со своей защитой готовится к кассационному рассмотрению своего дела уже в Риме. Борьба продолжается", - написал Шевченко.

Детали

Шевченко также напомнил, что ровно 7 лет назад во второй половине субботы 24 мая 2014 года в так называемый "день тишины" перед днем голосования на досрочных выборах Президента Украины во время боевых действий в Славянске захваченном российскими террористами Гиркина-Стрелкова вследствие поражения обломками мин 120 мм погибли гражданин Италии фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик гражданин РФ Андрей Миронов.

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"Итальянец Андреа и россиянин Андрей стали первыми иностранными журналистами, которые погибли в результате боевых действий на этой войне. Впоследствии, путем проведения информационно-психологической спецоперации в Италии, используя приход к власти своих союзников, России удалось обвинить в этом гражданина Украины, военнослужащего батальона имени генерала Кульчицкого Виталия Маркива. Благодаря колоссальным усилиям государства, а именно дипломатов, юристов, МВД Украины и лично его руководителя Арсена Авакова в апелляционной инстанции удалось решением суда освободить нашего солдата из-под стражи после 3 лет, 4 месяцев и 2 дней за решеткой", - написал Шевченко.

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