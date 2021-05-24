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Віталій Марків повернувся на службу до Національної гвардії України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Старший сержант Віталій Марків, який був несправедливо засуджений в Італії, але все ж здобув свободу, повернувся на службу до Національної гвардії України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в Facebook, передає УНН.

Віталій Марків повернувся на службу до Національної гвардії України

Цитата

"... він (Марків - ред.) повернувся на службу до Національної гвардії України і зі своїм захистом готується до касаційного розгляду своєї справи вже у Римі. Боротьба триває", - написав Шевченко.

Деталі

Шевченко також нагадав, що рівно 7 років тому у другій половині суботи 24 травня 2014 року у так званий "день тиші" перед днем голосування на дочасних виборах Президента України під час бойових дій у Слов'янську захопленому російськими терористами Гіркіна-Стрелкова внаслідок ураження уламками мін 120 мм загинули громадянин Італії фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов.

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"Італієць Андреа і росіянин Андрій стали першими іноземними журналістами, які загинули внаслідок бойових дій на цій війні. Згодом, шляхом проведення інформаційно-психологічної спецоперації в Італії, використовуючи прихід до влади своїх союзників, Росії вдалося звинуватити у цьому громадянина України, військовослужбовця Батальйону імені генерала Кульчицького Віталія Марківа. Завдяки колосальним зусиллям держави, а саме дипломатів, адвокатів, МВС України і особисто його очільника Арсена Авакова в апеляційній інстанції вдалося рішенням суду звільнити нашого солдата з-під варти після 3 років, 4 місяців і 2 днів за гратами", - написав Шевченко. 

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