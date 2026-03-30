Вита Семеренко завершила спортивную карьеру

28 марта в Буковеле состоялась церемония завершения карьеры украинской биатлонистки Виты Семеренко - олимпийской чемпионки и одной из самых успешных спортсменок в истории Украины. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

Подробности

Вита Семеренко - олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр в спринте, многократный призер чемпионатов мира и Европы. За свою карьеру она завоевала многочисленные награды и медали, став одной из самых успешных биатлонисток в истории Украины.

Ее выступления на международной арене всегда отличались высоким профессионализмом и стабильностью. Биатлонистка демонстрировала точность на огневых рубежах и неоднократно обеспечивала преимущество для украинской сборной. Она также показывала уверенную борьбу на дистанции, что позволяло достигать высоких результатов.

Годы изнурительных тренировок, яркие финиши и совместные командные триумфы — этот путь Вита прошла с невероятным достоинством и максимальной отдачей, став кумиром для тысяч украинцев. Спасибо, Вита, за многолетний труд, за каждую закрытую мишень и победы под украинским флагом! Желаем успехов и неиссякаемой энергии во всех дальнейших планах - говорится в сообщении.

Напомним

