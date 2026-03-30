Віта Семеренко завершила спортивну кар’єру

28 березня у Буковелі відбулася церемонія завершення кар’єри української біатлоністки Віти Семеренко - олімпійської чемпіонки та однієї з найуспішніших спортсменок в історії України. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Віта Семеренко - олімпійська чемпіонка 2014 року в естафеті, бронзова призерка Олімпійських ігор у спринті, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. За свою кар'єру вона здобула численні нагороди та медалі, ставши однією з найуспішніших біатлоністок в історії України.

Її виступи на міжнародній арені завжди відзначалися високим професіоналізмом та стабільністю. Біатлоністка демонструвала точність на вогневих рубежах і неодноразово забезпечувала перевагу для української збірної. Вона, також, показувала впевнену боротьбу на дистанції, що дозволяло досягати високих результатів.

Роки виснажливих тренувань, яскраві фініші та спільні командні тріумфи — цей шлях Віта пройшла з неймовірною гідністю та максимальною віддачею, ставши кумиром для тисяч українців. Дякуємо, Віто, за багаторічну працю, за кожну закриту мішень і перемоги під українським прапором! Бажаємо успіхів та невичерпної енергії у всіх подальших планах - йдеться у дописі.

