Выставку о вкладе УПА в победу над нацизмом откроют в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В понедельник, 8 мая, в Киеве откроют выставку о вкладе УПА в победу над нацизмом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Украинского института национальной памяти.
К годовщине окончания Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставка "УПА - ответ непокорного народа" представляет Украинский институт национальной памяти.
Выставка состоится 8 мая, в 12:00, на площади перед Национальным музеем истории Украины (улица Владимирская, 2, Киев).
Организаторы отмечают, что вклад украинских повстанцев в борьбе объединенных наций против агрессора остается малоизвестным.
"Наши земляки вынуждены были воевать за чужие интересы и даже убивать других украинский, одетых в униформу различных империй. Но около 100 тысяч молодых ребят бросили вызов обоим тоталитарным режимам - нацистском и коммунистическом. Они стали воинами Украинской повстанческой армии ", - рассказывает историк Владимир Вятрович, председатель Украинского института национальной памяти и один из авторов выставки.
Фотодокументальная выставка "УПА - ответ непокорного народа" - это рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов. 8 мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть "Повстанцы против коммунизма" будет открыта в октябре, накануне 75 годовщины создания УПА.
Как сообщал УНН, в КГГА рассказали о торжественные мероприятия к 8-9 мая.