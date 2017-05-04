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Виставку про внесок УПА в перемогу над нацизмом відкриють в столиці

Київ • УНН

 • 17538 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. В понеділок, 8 травня, в Києві відкриють виставку про внесок УПА в перемогу над нацизмом. Про це УНН повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам'яті.

Виставку про внесок УПА в перемогу над нацизмом відкриють в столиці

До річниці завершення Другої світової війни в Європі киянам покажуть історію антинацистської боротьби українських повстанців. Виставку “УПА — відповідь нескореного народу” презентує Український інститут національної пам’яті.

Виставка відбудеться 8 травня, о 12:00, на площі перед Національним музеєм історії України (вулиця Володимирська, 2, Київ).

Організатори зазначають, що внесок українських повстанців в боротьбі об’єднаних націй проти агресора залишається маловідомим.

“Наші земляки змушені були воювати за чужі інтереси і навіть вбивати інших українців, одягнених в однострої різних імперій. Але близько 100 тисяч молодих хлопців та дівчат кинули виклик обом тоталітарним режимам — нацистському та комуністичному. Вони стали воїнами Української повстанської армії”, — розповідає історик Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам’яті та один із авторів виставки.

Фотодокументальна виставка “УПА — відповідь нескореного народу” — це розповідь про боротьбу повстанців проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів. 8 травня в Києві Інститут національної пам’яті представить першу частину виставки “Повстані проти нацизму”. Друга частина “Повстанці проти комунізму” буде відкрита у жовтні, напередодні 75 річниці створення УПА.

Як повідомляв УНН, в КМДА розповіли про урочисті заходи до 8-9 травня.

 

 

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