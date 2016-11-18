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15 марта, 19:03 • 108739 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148721 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126808 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120111 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106721 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96681 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126823 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Выставка Скандинавского декора начнется через неделю

Выставка Скандинавского декора начнется через неделю

Киев • УНН

 • 7664 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. 25-27 ноября 2016 года скандинавский городок "Scandia" приглашает всех ценителей скандинавского стиля на выставку "Скандинавский декор для Вашего дома", сообщает УНН.

Участие бесплатное, однако регистрация обязательна.

В программе:

• выставка элементов дизайна в скандинавском стиле от украинских производителей;

• мастер-класс от партнеров мероприятия на тему "Скандинавский дизайн в интерьере".

"На выставке Вас ждет встреча с украинскими производителями и дизайн-студиями: Drømmel FurniturЦегла Дизайн и DWELL the SPACE расскажут все об особенностях скандинавского интерьера.

Ждем Вас в отделе продаж скандинавского города "Scandia" 25-27 ноября 2016 года с 10.00 - 18.00. Адрес: г. Бровары, ул. Богунская. Номер телефона для справок: (044) 239-50-50", - сообщили в ЖК "Scandia".

Напомним, ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, один из крупнейших жилых комплексов региона.

В целом он предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков будет достигает 6 метров.

ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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