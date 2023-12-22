Высшие военные чиновники США и Китая впервые за год пообщались

Пентагон сообщил, что верховный военный офицер США провел в четверг виртуальную встречу со своим китайским коллегой. Это был первый разговор за более чем год на фоне надежд официальных лиц США, что это может привести к более широкому восстановлению связей между двумя военными, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Видеотелеконференция состоялась после договоренности между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином в прошлом месяце о восстановлении военных связей, разорванных Пекином после того того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила самоуправляемый Тайвань в августе 2022 года.

Генерал ВВС США Чарльз Браун и генерал Лю Чжэнли из армии Китая затронули ряд проблем глобальной и региональной безопасности.

Представители Пентагона говорят, что общение между двумя военными имеет решающее значение для предотвращения перерастания ситуации в конфликт.

Генерал Браун вновь подчеркнул важность того, чтобы Народно-освободительная армия участвовала в предметном диалоге, чтобы уменьшить вероятность недоразумений сообщили в Пентагоне

Браун сказал, что в прошлом месяце он прислал Лю вступительное письмо, в котором сказал, что готов к встрече.

Согласно заявлению министерства обороны Китая, Лю сказал, что ключом к развитию здоровых, стабильных и устойчивых отношений между военными является то, чтобы США имели "правильное понимание Китая".

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Относительно тайваньского вопроса, который Китай считает внутренним делом, Лю сказал, что китайские вооруженные силы будут решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность над ним.

Лю также попросил США уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море.