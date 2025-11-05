ukenru
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 54257 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Высокая стоимость ипотеки: впервые в США типичному покупателю жилья не менее 40 лет

Медианный возраст покупателей жилья в США впервые вырос до 40 лет в 2025 году, что является рекордным показателем с 1981 года. Это связано с высокой стоимостью жилья и ипотеки, что вынуждает молодые семьи откладывать покупку.

Высокая стоимость ипотеки: впервые в США типичному покупателю жилья не менее 40 лет

Медианный возраст покупателей жилья впервые вырос до 40 лет в 2025 году. Пишет УНН со ссылкой на Realtor.

Детали

Исследователи рынка недвижимости выяснили, что типичный покупатель, впервые приобретающий жилье в США, имеет возраст 40 лет. Согласно статистике, которая ведется начиная с 1981 года, это рекордный показатель, связанный с проблемой высокой стоимости жилья. Зафиксировано, что в настоящее время многие молодые семьи не могут позволить себе приобрести жилье в США.

В целом доля всех покупок жилья, совершенных покупателями, впервые приобретавшими жилье в Соединенных Штатах, в этом году упала до 21%.

Доступность жилья остается ключевой проблемой для тех, кто покупает жилье впервые, поскольку цены на жилье достигают рекордно высокого уровня, а повышенные ставки по ипотеке увеличивают стоимость покупки.

Текущие проблемы с доступностью жилья на рынке жилья влияют на всех, но особенно на тех, кто покупает жилье впервые. На рынке жилья не хватает таких покупателей, поскольку многие дома начального уровня дольше остаются на рынке и получают больше скидок, что препятствует продавцам начального жилья совершать покупки на более высоком уровне

- объясняет старший экономист Realtor.com Джоэл Бернер.

Среди других статистических данных:

Наивысшей доле, зафиксированной с 1989 года, соответствует типичный первоначальный взнос для покупателей, впервые приобретающих жилье.

В отличие от прошлых лет, покупатели, впервые приобретающие жилье, чаще всего использовали личные сбережения - зафиксировано почти 60% таких покупателей.

Достигает 26% тех, кто использует финансовые активы для своего первоначального взноса.

Как объясняет экономист, покупатели, впервые приобретающие жилье, должны полагаться исключительно на свои личные сбережения, поскольку не имеют собственного капитала и недвижимости, которой они уже владеют и могут продать.

При небольшом первоначальном взносе и ставках по ипотеке, которые все еще превышают 6%, многие покупатели, впервые приобретающие жилье, сталкиваются с ежемесячным платежом, который они просто не могут себе позволить, поэтому многие решают пока оставаться арендаторами

- объясняет Realtor.

Напомним

Игорь Тележников

Новости МираНедвижимость
Соединённые Штаты