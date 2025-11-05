Висока вартість іпотеки: вперше у США, типовий покупець житла має вік не менш 40 років

Медіанний вік покупців житла вперше зріс до 40 років у 2025 році. Пише УНН із посиланням на Realtor.

Дослідники ринку нерухомості з'ясували, що типовий покупець, який вперше купує житло в США має вік 40-а років. Згідно зі статистикою, яка ведеться починаючи з 1981 року, це рекордний показник, що пов'язаний з проблемою високої вартості житла. Зафіксовано, що у поточний час багато молодих сімей не можуть дозволити собі придбати житло в США.

Загалом частка всіх покупок житла, здійснених покупцями, які вперше купували житло у Сполучених Штатах, цього року впала до 21%.

Доступність житла залишається ключовою проблемою для тих, хто купує житло вперше, оскільки ціни на житло сягають рекордно високого рівня, а підвищені ставки по іпотеці збільшують вартість покупки.

Поточні проблеми з доступністю житла на ринку житла впливають на всіх, але особливо на тих, хто купує житло вперше. На ринку житла бракує таких покупців, оскільки багато будинків початкового рівня довше залишаються на ринку та отримують більше знижок, що перешкоджає продавцям початкового житла здійснювати покупки на вищому рівні

Серед інших статистичних даних:

Найвищій частці, зафіксованій з 1989 року, відповідає типовий початковий внесок для покупців, які вперше купують житло.

На відміну від минулих років, покупці, які вперше купують житло, найчастіше використовували особисті заощадження - зафіксовано майже 60% таких покупців.

Досягає 26% тих, хто використовує фінансові активи для свого початкового внеску.

Як пояснює економіст, покупці, які вперше купують житло, повинні покладатися виключно на свої особисті заощадження, оскільки не мають власного капіталу та нерухомості, якою вони вже володіють і можуть продати.

За невеликого початкового внеску та ставок за іпотекою, які все ще перевищують 6%, багато покупців, які вперше купують житло, стикаються з щомісячним платежем, який вони просто не можуть собі дозволити, тому багато хто вирішує поки що залишатися орендарями