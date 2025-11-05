ukenru
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об'єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Висока вартість іпотеки: вперше у США, типовий покупець житла має вік не менш 40 років

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Медіанний вік покупців житла в США вперше зріс до 40 років у 2025 році, що є рекордним показником з 1981 року. Це пов'язано з високою вартістю житла та іпотеки, що змушує молоді сім'ї відкладати покупку.

Висока вартість іпотеки: вперше у США, типовий покупець житла має вік не менш 40 років

Медіанний вік покупців житла вперше зріс до 40 років у 2025 році. Пише УНН із посиланням на Realtor.

Деталі

Дослідники ринку нерухомості з'ясували, що типовий покупець, який вперше купує житло в США має вік 40-а років. Згідно зі статистикою, яка ведеться починаючи з 1981 року, це рекордний показник, що пов'язаний з проблемою високої вартості житла. Зафіксовано, що у поточний час багато молодих сімей не можуть дозволити собі придбати житло в США.

Загалом частка всіх покупок житла, здійснених покупцями, які вперше купували житло у Сполучених Штатах, цього року впала до 21%.

Доступність житла залишається ключовою проблемою для тих, хто купує житло вперше, оскільки ціни на житло сягають рекордно високого рівня, а підвищені ставки по іпотеці збільшують вартість покупки.

Поточні проблеми з доступністю житла на ринку житла впливають на всіх, але особливо на тих, хто купує житло вперше. На ринку житла бракує таких покупців, оскільки багато будинків початкового рівня довше залишаються на ринку та отримують більше знижок, що перешкоджає продавцям початкового житла здійснювати покупки на вищому рівні

- пояснює старший економіст Realtor.com Джоел Бернер.

Серед інших статистичних даних:

Найвищій частці, зафіксованій з 1989 року, відповідає типовий початковий внесок для покупців, які вперше купують житло.

На відміну від минулих років, покупці, які вперше купують житло, найчастіше використовували особисті заощадження - зафіксовано майже 60% таких покупців. 

Досягає 26% тих, хто використовує фінансові активи для свого початкового внеску.

Як пояснює економіст, покупці, які вперше купують житло, повинні покладатися виключно на свої особисті заощадження, оскільки не мають власного капіталу та нерухомості, якою вони вже володіють і можуть продати.

За невеликого початкового внеску та ставок за іпотекою, які все ще перевищують 6%, багато покупців, які вперше купують житло, стикаються з щомісячним платежем, який вони просто не можуть собі дозволити, тому багато хто вирішує поки що залишатися орендарями

- пояснює Realtor.

Нагадаємо

Ігор Тележніков

