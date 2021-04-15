Измученный, обеспокоенный, но в безопасности: появилось трогательное видео с 2-летним Богданом, которого всю ночь искали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Найденного после более чем половины суток поисков в Киевской области 2-летнего мальчика Богдана Униченко осмотрели врачи. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Измученный, обеспокоенный, но уже в безопасности! Богдана Униченко осмотрели врачи для оказания, в случае необходимости, медицинской помощи", - написал Небытов.
Детали
По его словам, как оказалось, малыш заблудился и не мог найти путь домой.
Ранее
Небытов сообщил, что после более чем половины суток поисков пропавшего 2-летнего мальчика Богдана Униченко в Киевской области - нашли .
По данным СМИ, мальчика нашли в лесу.
Напомним
Информация о том, что ребенок пропал, поступила в полицию около 21:00 накануне, 14 апреля. Поиски продолжались всю ночь и утром 15 апреля.
К проведению поисковых мероприятий были привлечено спасателей, работников Нацполиции, Национальной гвардии, лесников, волонтеров. Всего около 200 человек.
К поискам также привлекли вертолет.